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Трамп показал Рамафосе возможные доказательства геноцида белых в ЮАР

Лидер ЮАР заявил, что никогда не видел материалы, якобы доказывающие геноцид.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп показал коллеге из ЮАР Сирилу Рамафосе материалы, которые якобы доказывают насилие против белых фермеров в африканской республике.

«Это могильные камни белых фермеров, их более тысячи. Кресты по обеим сторонам дороги», — сказал Трамп в Белом доме.

Глава ЮАР, в свою очередь, заявил, что никогда не видел подобные материалы. Он отметил, что в стране происходит много преступлений против темнокожих.

В той же беседе Трамп высмеял визит в Южную Африку Владимира Зеленского.

Комментируя это, официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщила, что у Зеленского гастроли.