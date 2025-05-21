Раскрыто условие, при котором Армения изменит отношение к России

Кандидат исторических наук Сергей Беспалов заявил, что к позитивным изменениям в отношениях Армении с Россией могут привести парламентские выборы в республике. Об этом пишет NEWS.ru.
Влияние на процесс налаживания связей могут оказать и некоторые кадровые решения в России, высказал мнение эксперт.
Он отметил, что в последнее время поступают сообщения о передаче отношений между РФ и Арменией в ведение первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, у Кириенко есть успешный опыт урегулирования кризисов.
Собеседник издания напомнил, что Кириенко недавно успешно урегулировал кризис в отношениях с Абхазией.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин для «украинизации» Армении. По его словам, Армения — союзник и друг России.