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Раскрыто условие, при котором Армения изменит отношение к России

Кандидат исторических наук Сергей Беспалов заявил, что к позитивным изменениям в отношениях Армении с Россией могут привести парламентские выборы в республике.

Кандидат исторических наук Сергей Беспалов заявил, что к позитивным изменениям в отношениях Армении с Россией могут привести парламентские выборы в республике. Об этом пишет NEWS.ru.

Влияние на процесс налаживания связей могут оказать и некоторые кадровые решения в России, высказал мнение эксперт.

Он отметил, что в последнее время поступают сообщения о передаче отношений между РФ и Арменией в ведение первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, у Кириенко есть успешный опыт урегулирования кризисов.

Собеседник издания напомнил, что Кириенко недавно успешно урегулировал кризис в отношениях с Абхазией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин для «украинизации» Армении. По его словам, Армения — союзник и друг России.