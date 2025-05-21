«Долго не завершится»: В России оценили прогноз Мерца по окончанию конфликта на Украине

«Я, конечно, согласен. Если он и его союзники в лице Франции, Великобритании, Польши будут продолжать оказывать военную поддержку Украине, этот конфликт долго не завершится. У них задача, чтобы война продолжалась. А все эти разговоры о мире — им нужно просто перемирие, чтобы пополнить украинские резервы, восполнить личный состав ВСУ. Они заинтересованы. Слишком много они поставили на войну с Россией», — заявил Джабаров.
Ранее Мерц закрыл тему поставок Украине немецких крылатых ракет Taurus. Следует отметить, что ещё в апреле он не исключал такую возможность при условии согласования с союзниками. Он также отверг идею отправки военных контингентов стран НАТО или ЕС в Незалежную. После переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони он особо подчеркнул, что этот вопрос даже не стоит на повестке дня в политических кругах.