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Канцлер ФРГ Мерц: признаков скорого завершения конфликта на Украине нет

Ведутся попытки урегулирования всеми возможными дипломатическими средствами, заявил политик.

Источник: Аргументы и факты

Признаков того, что конфликт на Украине вскоре завершится, пока не наблюдается, заявил в своей речи на Дне строительной индустрии канцлер Германии Фридрих Мерц.

«В настоящее время нет никаких признаков того, что скоро закончится», — цитирует его издание Bild.

Мерц отметил, что для урегулирования конфликта применяются все возможные дипломатические средства. Он также выразил надежду, что конфликтующие стороны в встретятся в Ватикане, чтобы провести конструктивное обсуждение. Канцлер указал на важность того, чтобы ФРГ в этом процессе играла «активную, поддерживающую и сильную» роль.

Ранее сообщалось, что папа римский Лев XIV подтвердил готовность провести в Ватикане следующую встречу России и Украины по урегулированию конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует готовность и усилия всех стран, которые хотят поспособствовать скорейшему урегулированию конфликта на Украине, но пока со стороны Ватикана нет какой-либо конкретики.