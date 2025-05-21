Канцлер ФРГ Мерц: признаков скорого завершения конфликта на Украине нет

Мерц отметил, что для урегулирования конфликта применяются все возможные дипломатические средства. Он также выразил надежду, что конфликтующие стороны в встретятся в Ватикане, чтобы провести конструктивное обсуждение. Канцлер указал на важность того, чтобы ФРГ в этом процессе играла «активную, поддерживающую и сильную» роль.