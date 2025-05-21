Канцлер ФРГ Мерц: признаков скорого завершения конфликта на Украине нет

Признаков того, что конфликт на Украине вскоре завершится, пока не наблюдается, заявил в своей речи на Дне строительной индустрии канцлер Германии Фридрих Мерц.
«В настоящее время нет никаких признаков того, что скоро закончится», — цитирует его издание Bild.
Мерц отметил, что для урегулирования конфликта применяются все возможные дипломатические средства. Он также выразил надежду, что конфликтующие стороны в встретятся в Ватикане, чтобы провести конструктивное обсуждение. Канцлер указал на важность того, чтобы ФРГ в этом процессе играла «активную, поддерживающую и сильную» роль.
Ранее сообщалось, что папа римский Лев XIV подтвердил готовность провести в Ватикане следующую встречу России и Украины по урегулированию конфликта.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует готовность и усилия всех стран, которые хотят поспособствовать скорейшему урегулированию конфликта на Украине, но пока со стороны Ватикана нет какой-либо конкретики.