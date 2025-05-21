Трамп: Западу не следовало отказываться от формата G8 и разрывать отношения с РФ

Напомним, Россия была исключена из состава «Группы восьми» в 2014 году. Позже европейские лидеры предлагали российскому руководству вернуться к этому формату, но Москва решила, что G20 — более перспективный формат. Президент США уже предлагал вернуть Россию в «Большую восьмёрку» в минувшем феврале и не в первый раз критикует решение исключить её из состава.