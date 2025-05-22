Мэр Краснодара прокомментировал уголовное дело своего экс-заместителя

На вопрос корреспондента Ирины Борс о том, что градоначальник думает о происходящем, господин Наумов ответил: «Всеволод уволен по собственному желанию. Оговорили его или нет… Мы это уже увидим в рамках следствия. Работали следователи в администрации, скрывать этого не будем. Я бы, конечно, хотел, чтобы этого больше не повторилось в стенах администрации».