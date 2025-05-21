В Финляндии впервые запустили управляемые ракеты Hellfire во время учений

Как сообщал Life.ru, в сентябре американская компания Lockheed Martin объявила о планах начать испытания морской версии новой ракеты класса «воздух-земля» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM). Судно, на котором будут проводить испытания, напоминает патрульное транспортное средство Mk IV. Оно оборудовано четырьмя пусковыми установками JAGM Quad Launcher (JQL), которые могут вмещать столько же ракет.