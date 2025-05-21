Нетаньяху: Израиль после операции будет контролировать весь сектор Газа

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны после завершения военной операции «Колесницы Гидеона» будет контролировать все части сектора Газа.
Во время пресс-конференции он отметил, что перед Израилем стоит задача предупредить гуманитарный кризис в палестинском анклаве, чтобы сохранить свободу действий.
Нетаньяху назвал главные цели израильской операции, среди них освобождение заложников, разгром движения ХАМАС и обеспечение того, что из анклава больше не будет исходить угроза для Израиля.
Ранее Израиль сообщил о первой гибели военного в Газе после начала новой операции.
В сообщении сказано, что военнослужащий погиб в ходе боя в северной части Газы.
Кроме того, в ООН заявили, что более 14 тысяч младенцев в Газе могут погибнуть в течение 48 часов.