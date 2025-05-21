Генсек НАТО объяснил, почему важны разговоры Путина и Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал недавний телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.
Рютте сказал, что дискуссии, подобные состоявшейся беседе российского и американского президентов «необходимы для движения вперед».
Трамп, по словам генсека Североатлантического альянса, сумел переломить тупиковую ситуацию, в которой американо-российские контакты находились три года.
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