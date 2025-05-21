Лавров пошутил в «армянском» стиле на встрече со студентами в Ереване

В ходе своего выступления в Российско-Армянском университете глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пошутил в стиле местных традиций о личной жизни, чем вызвал смех и аплодисменты собравшихся.
Перед началом сессии вопросов ведущая попросила представляться, называя имя, место работы или учебы и род деятельности. Лавров отреагировал на это словами: «Семейное положение не надо говорить, не обязательно время терять, просто задавайте вопросы».
Эта реплика вызвала смех в зале, а ректор университета Эдвард Сандоян поддержал министра, заметив: «Девочки симпатичные, семейное положение актуально, это надо сказать». Министр ответил: «Тогда нужно говорить просто адрес, зачем семейное положение», — вызвав новую волну смеха.
Сергей Лавров находится в Армении с рабочим визитом, в рамках которого, помимо переговоров с руководством страны, он принимает участие в мероприятиях с соотечественниками, студентами и преподавателями.