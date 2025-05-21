Вучич: я не буду прятаться под стол из-за вопросов Каллас

«Она (Кая Каллас. — “Ъ”) была единственной (на саммите. — “Ъ”) в Тиране, кто публично осудил мой визит в Москву. У меня был с ней открытый разговор. Я объяснил позицию Сербии честно, ясно, недвусмысленно. Я не прятался и не бегал по коридорам. Я уверен, что она повторит этот вопрос, что она будет на нем настаивать. Я не буду прятаться под стол, если быть до конца честным, и не буду от него убегать», — сказал Александр Вучич в эфире телеканала Pink (цитата по RTS).
Александр Вучич и Кая Каллас должны встретиться 22 мая в рамках визита главы европейской дипломатии на Балканы. В апреле госпожа Каллас пригрозила властям стран-кандидатов на вступление в ЕС «последствиями» за посещение Дня Победы в Москве. Господин Вучич 9 мая посетил парад на Красной Площади, а также провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.