Вучич: я не буду прятаться под стол из-за вопросов Каллас

«Она (Кая Каллас. — “Ъ”) была единственной (на саммите. — “Ъ”) в Тиране, кто публично осудил мой визит в Москву. У меня был с ней открытый разговор. Я объяснил позицию Сербии честно, ясно, недвусмысленно. Я не прятался и не бегал по коридорам. Я уверен, что она повторит этот вопрос, что она будет на нем настаивать. Я не буду прятаться под стол, если быть до конца честным, и не буду от него убегать», — сказал Александр Вучич в эфире телеканала Pink (цитата по RTS).