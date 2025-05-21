Генсек НАТО Рютте: контакты РФ и США необходимы для движения в сторону мира

Генсек НАТО акцентировал внимание на том, что Трамп, вступив в должность, смог переломить тупиковую ситуацию, в то время как ранее, на протяжении нескольких лет, взаимодействие между США и Россией на высшем уровне было приостановлено по инициативе Вашингтона.