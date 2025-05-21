Генсек НАТО Рютте: контакты РФ и США необходимы для движения в сторону мира

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил важность российско-американских контактов на высшем уровне для достижения прогресса в урегулировании международных проблем, высказываясь о переговорах между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
«Такой звонок, который состоялся в понедельник, был необходим, такие дискуссии необходимы для движения вперед», — заявил он на пресс-конференции, организованной во время его визита в Нидерланды, трансляция которой велась пресс-службой альянса.
Генсек НАТО акцентировал внимание на том, что Трамп, вступив в должность, смог переломить тупиковую ситуацию, в то время как ранее, на протяжении нескольких лет, взаимодействие между США и Россией на высшем уровне было приостановлено по инициативе Вашингтона.
В понедельник Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, пути разрешения конфликта на Украине. По словам российского лидера, беседа продолжалась более двух часов.