«Какого чёрта?»: Трамп задался вопросом о смысле поездки Зеленского в ЮАР

«Я позвонил Зеленскому, они сказали: “Он в Южной Африке”. Я говорю: “Какого чёрта он делает в Южной Африке? Это странно”, — отметил Трамп.
Напомним, Владимир Зеленский приезжал в ЮАР с официальным визитом 10 апреля. В Раде испугались, что лидер киевского режима намерен бежать через Африку из-за накала политических страстей. Глава партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула отметил, что визит бывшего комика в страну, которая является союзником России, преследует цель поддержания и дальнейшего разжигания конфликта.