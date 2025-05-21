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«Какого чёрта?»: Трамп задался вопросом о смысле поездки Зеленского в ЮАР

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой отметил, что был удивлён визиту Владимира Зеленского в Южную Африку. По словам главы Белого дома, ему кажется странным, что лидер киевского режима решил поехать в страну, которая считается партнёром России и состоит в объединении БРИКС.

«Я позвонил Зеленскому, они сказали: “Он в Южной Африке”. Я говорю: “Какого чёрта он делает в Южной Африке? Это странно”, — отметил Трамп.

Напомним, Владимир Зеленский приезжал в ЮАР с официальным визитом 10 апреля. В Раде испугались, что лидер киевского режима намерен бежать через Африку из-за накала политических страстей. Глава партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула отметил, что визит бывшего комика в страну, которая является союзником России, преследует цель поддержания и дальнейшего разжигания конфликта.