«Какого чёрта?»: Трамп задался вопросом о смысле поездки Зеленского в ЮАР

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой отметил, что был удивлён визиту Владимира Зеленского в Южную Африку. По словам главы Белого дома, ему кажется странным, что лидер киевского режима решил поехать в страну, которая считается партнёром России и состоит в объединении БРИКС.