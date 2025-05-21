В Польше захотели смягчить антироссийский курс после визита главы государства Анджея Дуды в КНР, передает китайское издание Sohu.
Сообщается, что польский президент сменил риторику об украинском конфликте после возвращения на родину, выступив за мирное урегулирование.
Кроме того, руководство страны, как отмечает китайское издание, решило отказаться от масштабной помощи Киеву и от участия в учениях в интересах соседней республики. Эти перемены, как считают аналитики из Китая, выглядят как осознанные и рациональные.
Напомним, ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение Польши закрыть генконсульство РФ в Кракове, назвав его очередным проявлением искусственно раздуваемой русофобии.