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Швейцария примет участие в конференции по безопасности в РФ

Конференция пройдет в Москве 27−29 мая.

Источник: Аргументы и факты

В МИД Швейцарии заявили о планируемом участии своего дипломата в конференции по безопасности в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства Пьер-Алена Эльчингера.

«Посол Габриэль Люхингер, руководитель отдела международной безопасности МИД, получил приглашение на конференцию, которая состоится 27−29 мая в Москве, и примет в ней участие», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о приглашении на 13-ю международную встречу по вопросам безопасности представителей более 150 государств и свыше 20 международных организаций.

По информации российского Совбеза, организующего встречу, центральной темой форума станет международное сотрудничество в области обеспечения безопасности.