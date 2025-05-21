Швейцария примет участие в конференции по безопасности в РФ

В МИД Швейцарии заявили о планируемом участии своего дипломата в конференции по безопасности в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства Пьер-Алена Эльчингера.
«Посол Габриэль Люхингер, руководитель отдела международной безопасности МИД, получил приглашение на конференцию, которая состоится 27−29 мая в Москве, и примет в ней участие», — заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о приглашении на 13-ю международную встречу по вопросам безопасности представителей более 150 государств и свыше 20 международных организаций.
По информации российского Совбеза, организующего встречу, центральной темой форума станет международное сотрудничество в области обеспечения безопасности.