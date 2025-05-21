Эксперт Перенджиев: раскол в системе командования приводит ВСУ к потерям

Разобщение в управлении и коррупционные схемы внутри Вооруженных сил Украины негативно влияют на их эффективность. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
По его словам, в ВСУ распространены обман и попытки «подставить» коллег, что подрывает систему обеспечения безопасности военных.
Перенджиев добавил, что коррупция затрагивает даже подготовку спецназа, где средства, выделенные на обучение, часто похищаются.
Эксперт подчеркнул, что проблемы носят системный характер. Он уверен, что смена командования не решит вопрос, если не изменить саму модель управления, построенную на коррупционных связях.
«За счет всего этого мы пользуемся этим и бьем по их слабым местам», — сказал Перенджиев.
Ранее сообщалось, что главкома ВСУ Александра Сырского могут отправить послом в африканскую страну.