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Сенатор Джабаров согласился с канцлером ФРГ Мерцем в оценке сроков окончания СВО

Джабаров заявил, что Мерц прав в оценке длительности конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Российский сенатор, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров неожиданно согласился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В частности, речь идёт об оценке длительности конфликта на Украине со стороны Мерца, который неосознанно подтвердил то, о чём Россия говорит уже давно.

«Я, конечно, согласен. Если он и его союзники в лице Франции, Великобритании, Польши будут продолжать оказывать военную поддержку Украине, этот конфликт долго не завершится», — заявил Джабаров в беседе с Lenta.ru.

Сенатор отметил, что для Мерца и его приятелей, вроде президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера, важно продлевать конфликт на Украине как можно дольше. Они слишком многое поставили на конфликт с Россией, и уже не могут признать своё поражение. А потому требуют перемирия, чтобы перевооружить украинских нацистов.

Ранее KP.RU сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался в Армении об истериках со стороны европейских чиновников.