Сенатор отметил, что для Мерца и его приятелей, вроде президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера, важно продлевать конфликт на Украине как можно дольше. Они слишком многое поставили на конфликт с Россией, и уже не могут признать своё поражение. А потому требуют перемирия, чтобы перевооружить украинских нацистов.