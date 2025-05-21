Избранный президент Румынии раскрыл главный страх Макрона

Напомним, что в Румынии недавно прошли повторные президентские выборы, которые обернулись скандалом. В течение выборов было зафиксировано более двухсот сообщений о разнообразных инцидентах. Мэр Бухареста Никушор Дан, заручившийся поддержкой ЕС и правящей коалиции, во втором туре получил 54,1% голосов, что обеспечило ему победу над Джордже Симионом, лидировавшим в первом туре.