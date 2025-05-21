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Избранный президент Румынии раскрыл главный страх Макрона

Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон боялся, что в случае победы бывшего кандидата в президенты Джеордже Симиона на румынских выборах страна может препятствовать оказанию поддержки Украине и Молдавии, а также, возможно, осложнить усилия Европы по перевооружению.

Источник: AP 2024

«Был чрезвычайно дружелюбен со мной, но также и обеспокоен, потому что это не только о Румынии», — сказал Дан в интервью изданию Politico.

Он сообщил, что разговаривал по телефону с Макроном и выразил желание способствовать укреплению европейской оборонной интеграции.

Напомним, что в Румынии недавно прошли повторные президентские выборы, которые обернулись скандалом. В течение выборов было зафиксировано более двухсот сообщений о разнообразных инцидентах. Мэр Бухареста Никушор Дан, заручившийся поддержкой ЕС и правящей коалиции, во втором туре получил 54,1% голосов, что обеспечило ему победу над Джордже Симионом, лидировавшим в первом туре.

В Кремле назвали ситуацию вокруг румынских выборов «странной», а после голосования жители этой восточноевропейской страны стали резать свои паспорта и обращаться за убежищем в России.