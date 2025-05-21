Хинштейн: ВС России дают жесткий отпор ВСУ при попытках зайти в Курскую область

«Президент вместе с нами, и для курян, конечно, это очень и очень много значит, несмотря на всю сложную обстановку, в которой мы живем. Вчера, например, в Курске было объявлено шесть ракетных опасностей. Сразу же после отъезда президента приступили к реализации поставленных им задач, отработке его поручений. И уверен, что вместе с людьми мы справимся с этими задачами», — отметил Александр Хинштейн.