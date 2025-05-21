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Лавров: Россия ценит личное присутствие Пашиняна на параде Победы 9 Мая

Лавров заявил, что для России было важно присутствие Пашиняна в Москве 9 Мая.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, встречаясь 21 мая 2025 года с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, отметил, что для РФ ценно присутствие главы армянского правительства на параде Победы 9 Мая. Об этом Лавров сказал лично Пашиняну, поблагодарив его за визит в Москву.

«Хотел бы ещё раз отметить наше совместное празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ценим ваше личное присутствие на параде на Красной площади и последовавших мероприятиях», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что Москва также видит и ценит то, как сама Армения праздновала День Победы. В республике прошли многочисленные торжественные мероприятия, в том числе традиционный «Бессмертный полк», «Сад памяти».

Ранее KP.RU сообщил, что Лавров отметил отсутствие каких-либо признаков украинизации Армении, а именно — попыток угнетать русскоязычное население, проводить этнические чистки и прочее.