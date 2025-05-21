Лавров: Россия ценит личное присутствие Пашиняна на параде Победы 9 Мая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, встречаясь 21 мая 2025 года с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, отметил, что для РФ ценно присутствие главы армянского правительства на параде Победы 9 Мая. Об этом Лавров сказал лично Пашиняну, поблагодарив его за визит в Москву.