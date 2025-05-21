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Axios: в США начнут расследование о здоровье Байдена во время у власти

Американский сенатор Рон Джонсон планирует направить несколько писем с соответствующими запросами «паре дюжин человек».

Источник: Аргументы и факты

Сенатор США от штата Висконсин, республиканец Рон Джонсон, объявил о своих планах инициировать проверку состояния здоровья бывшего президента США Джо Байдена в период его пребывания в должности. Об этом сообщил портал Axios.

Джонсон, занимающий должность в комитете Сената по национальной безопасности и правительственным делам, а также в его подкомитете по расследованиям, отметил, что намерен отправить ряд официальных запросов примерно «паре дюжин человек».

«Мы должны (это сделать). Имею в виду, (выяснить) кто управлял правительством», — цитирует Axios слова сенатора.

Согласно информации, обнародованной офисом Байдена 18 мая, у 82-летнего экс-президента обнаружена быстро прогрессирующая форма рака предстательной железы с распространением метастазов в костную ткань. Президент США Дональд Трамп высказал сомнения относительно своевременности обнародования диагноза, подразумевая вероятность утаивания информации в прошлом.