Германия переживает длительный экономический кризис, а политика Евросоюза усугубляет ее положение, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. Ее слова приводит издание WELT.
В частности, среди усугубляющих положение Германии мер ЕС Вагенкнехт назвала антироссийские санкции.
«Экономика продолжает катиться вниз. Германия — больной человек Европы. Надвигается третий год рецессии подряд, и даже у нового канцлера Мерца нет плана действий на случай кризиса», — сказала она.
Вагенкнехт подчеркнула, что Германии нужен крупный пакет мер экономического стимулирования. По ее словам, вместо санкций против «Северного потока» ФРГ нужен доступ к дешевому газу, а вместо кредитов на танки и ракеты — деньги на образование и пенсии.
Ранее стало известно, что страны ЕС договорились ужесточить санкции после разговора Путина с Трампом.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся во второй половине дня 19 мая.