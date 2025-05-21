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Вагенкнехт: ФРГ находится в плачевном положении из-за политики ЕС

Вагенкнехт отметила, что вместо перевода на военную экономику Германии нужен крупный пакет мер экономического стимулирования.

Источник: Аргументы и факты

Германия переживает длительный экономический кризис, а политика Евросоюза усугубляет ее положение, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. Ее слова приводит издание WELT.

В частности, среди усугубляющих положение Германии мер ЕС Вагенкнехт назвала антироссийские санкции.

«Экономика продолжает катиться вниз. Германия — больной человек Европы. Надвигается третий год рецессии подряд, и даже у нового канцлера Мерца нет плана действий на случай кризиса», — сказала она.

Вагенкнехт подчеркнула, что Германии нужен крупный пакет мер экономического стимулирования. По ее словам, вместо санкций против «Северного потока» ФРГ нужен доступ к дешевому газу, а вместо кредитов на танки и ракеты — деньги на образование и пенсии.

Ранее стало известно, что страны ЕС договорились ужесточить санкции после разговора Путина с Трампом.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся во второй половине дня 19 мая.