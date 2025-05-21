Рубио: США примут решения по РФ и Украине, оценив меморандум Москвы

По его словам, «цель президента [Трампа] — положить этому конец». Конфликт на Украине не имеет военного решения, убежден Рубио. «Это должно быть решением путем переговоров, обеспечение устойчивого мира. Не такой мир, который продлится три года, а затем начнется еще одна война», — сказал госсекретарь. «Чтобы добиться этого мира, этих переговоров, нужно иметь возможность говорить с обеими сторонами. Обеим сторонам придется идти на уступки. Каждой стороне придется отказаться от того, что она хочет, дать другой стороне то, чего та хочет. Так работают переговоры», — считает Рубио.