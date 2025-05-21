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Матвийчук: ликвидация элитного отряда ВСУ обезопасит Курскую область

Потеря подразделения стала критической для украинской армии.

Источник: Аргументы и факты

Уничтожение бригады специального назначения Вооруженных сил Украины в районе Сум позволило снизить угрозы для Курской области. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии для NEWS.ru.

По его словам, подразделение, относящееся к элитным частям ВСУ, планировало прорыв в регион для проведения диверсионных рейдов и террористических актов.

Матвийчук отметил, что подразделение является подготовленным резервом. Его солдаты имели боевой опыт, который составлял не менее шести месяцев. Их задачи включали операции в тылу российских войск.

«Их уничтожение, конечно, позволяет нам обезопасить Курскую область от террористической деятельности Украины», — сказал эксперт.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что территория региона освобождена от ВСУ.