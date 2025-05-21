Матвийчук: ликвидация элитного отряда ВСУ обезопасит Курскую область

Уничтожение бригады специального назначения Вооруженных сил Украины в районе Сум позволило снизить угрозы для Курской области. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии для NEWS.ru.
По его словам, подразделение, относящееся к элитным частям ВСУ, планировало прорыв в регион для проведения диверсионных рейдов и террористических актов.
Матвийчук отметил, что подразделение является подготовленным резервом. Его солдаты имели боевой опыт, который составлял не менее шести месяцев. Их задачи включали операции в тылу российских войск.
«Их уничтожение, конечно, позволяет нам обезопасить Курскую область от террористической деятельности Украины», — сказал эксперт.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что территория региона освобождена от ВСУ.