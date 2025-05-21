Истребители ВМС США провели исторический авиаудар с авианосца

1 февраля истребители ВМС США осуществили крупнейший авиаудар за всю историю с борта авианосца. Об этом сообщает портал Business Insider, ссылаясь на исполняющего обязанности начальника военно-морских операций Джеймса Килби.
По информации издания, целью удара стали террористические группировки в Сомали, в ходе операции было сброшено более 56 тонн боеприпасов. Удар был нанесен с авианосца Harry Truman, который находился в Красном море, при участии 16 истребителей F/A-18 Super Hornet.
Ударная группа, включающая авианосец и несколько военных кораблей, была развернута прошлой осенью и несколько месяцев выполняла задачи на Ближнем Востоке, поддерживая операции США против хуситов в Йемене.
В феврале Африканское командование вооруженных сил США сообщало о нанесении ударов по пещерам в Сомали, где скрывался один из лидеров «Исламского государства» (запрещено в РФ) и другие террористы.
В среду Белый дом заявил, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США было уничтожено более 100 боевиков в Сомали.
Также в ходе карательной акции американский авианосец потерял реактивный самолет за 60 млн долларов.