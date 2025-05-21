Стубб: Европа тоже стала посредником в переговорах по Украине

«Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует. США не отказались от своей посреднической роли в этом конфликте», — отметил финский лидер.
Стубб выразил желание Европы подключиться к обсуждениям вокруг инициативы о полном прекращении огня на Украине, а также к обсуждению контуров мирного соглашения. По его мнению, для европейских стран «ситуация складывается удачно» в контексте участия в переговорах.
Как сообщал Life.ru ранее, Стубб в разговоре с лидером США Дональдом Трампом пытался убедить его, что Россия не является великой державой. Он утверждал, что экономика РФ уступает итальянской.