«Минимальный интеллект»: Пушков пошутил об отстранении Каллас

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал отстранение руководителя дипкорпуса Евросоюза Каи Каллас от разработки планов оборонительной стратегии региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Вероятно, даже в Брюсселе пришли к выводу, что, помимо выраженной русофобии и необъяснимой эстонской назидательности, на этой должности нужен минимальный политический интеллект», — пошутил Алексей Пушков.
Сенатор добавил, что ряд функционеров наднациональных структур Евросоюза уже сейчас «откровенно издеваются» над Каей Каллас. В то же время, по словам Алексея Пушкова, большая часть представителей государственных дипведомств до сих пор не может относиться к ней как к полноценному политику.
Информация об отказе Кае Каллас в продолжении работы над материалами оборонной стратегии ЕС стала известна в среду, 21 мая. По данным Службы внешней разведки России, решение о понижении руководителя дипломатии союза приняла лично глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.