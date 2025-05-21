«Минимальный интеллект»: Пушков пошутил об отстранении Каллас

Сенатор добавил, что ряд функционеров наднациональных структур Евросоюза уже сейчас «откровенно издеваются» над Каей Каллас. В то же время, по словам Алексея Пушкова, большая часть представителей государственных дипведомств до сих пор не может относиться к ней как к полноценному политику.