Госдеп одобрил продажу Польше более тысячи авиабомб

Госдепартамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Польше партии высокоточных авиабомб GBU-39 на общую сумму около 180 миллионов долларов, сообщает Пентагон. Решение касается передачи не только самих боеприпасов, но и сопутствующих логистических и технических компонентов.