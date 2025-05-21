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Госдеп одобрил продажу Польше более тысячи авиабомб

Варшава запросила поставку 1 400 управляемых авиабомб малого диаметра GBU-39/B (SDB-I).

Источник: Аргументы и факты

Госдепартамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Польше партии высокоточных авиабомб GBU-39 на общую сумму около 180 миллионов долларов, сообщает Пентагон. Решение касается передачи не только самих боеприпасов, но и сопутствующих логистических и технических компонентов.

Согласно заявлению американского военного ведомства, Варшава запросила поставку 1 400 управляемых авиабомб малого диаметра GBU-39/B (SDB-I), а также четырех учебных версий GBU-39 (T-1)/B с инертными взрывателями, предназначенных для тренировок экипажей.

Сделка направлена на укрепление обороноспособности Польши и расширение её возможностей в рамках сотрудничества с НАТО. Поставка подобных вооружений позволит стране повысить точность и эффективность ударов по приоритетным целям при минимизации сопутствующего ущерба.

Ранее Агентство по вооружению Польши и польская компания WB Electronics подписали контракт на поставку в армию республики 10 тыс. дронов-камикадзе Warmate.