«Гастроли»: Захарова сравнила визит Зеленского в ЮАР с профессией клоуна

Официальный представитель российского дипкорпуса Мария Захарова в шуточной форме прокомментировала неожиданную поездку главаря киевского режима Владимира Зеленского в Южно-Африканскую Республику. Свою версию случившегося она озвучила в Telegram-канале.
«Так у него гастроли», — предположила Мария Захарова, прикрепив к своей публикации эмодзи в виде клоунской маски.
Таким образом дипломат прокомментировала слова американского лидера Дональда Трампа, который удивился появлению главаря киевской клики в ЮАР.
В свою очередь, Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса ответил хозяину Белого дома, что предводитель украинских радикалов Владимир Зеленский приехал узнать больше о Нельсоне Манделе ради «установления мира».
Сама же Мария Захарова ранее объяснила, кто на данный момент стал главным спонсором киевского «гастролера» в Европе.