Новости СВО. Освобождено Верхнекаменское, ВСУ попытались войти в Брянскую область, Лавров объяснил опасность перемирия, 22 мая

В Донецкой Народной Республике российские войска продвигаются на Константиновском направлении. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает о выходе к южной окраине Полтавки и Попову Яру. Вместе с этим ВС РФ обходят Яблоновку и приближаются к Степановке. На этом направлении продолжается уничтожение тыловой инфраструктуры, используемой ВСУ. Между Дружковкой и Шаховым нанесён удар по мосту через реку Казённый Торец. Так у ВСУ создалась проблема с доставкой грузов и личного состава.