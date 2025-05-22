Новым главкомом Сухопутных войск стал генерал-полковник Мордвичев

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующему Сухопутными войсками. Глава военного ведомства, проводя этот воинский ритуал, представил недавно назначенного на высокую должность Героя Российской Федерации генерал-полковника Андрея Мордвичева личному составу Главного командования Сухопутных войск и выразил уверенность в том, что в новом качестве обладающий богатым боевым опытом военачальник достойно продолжит службу», — говорится в сообщении.