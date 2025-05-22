Новым главкомом Сухопутных войск стал генерал-полковник Мордвичев

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил назначенному главнокомандующим Сухопутными войсками ВС России генерал-полковнику Андрею Мордвичеву штандарт и представил его личному составу. Об этом сообщила газета «Красная звезда».
Мордвичев командовал войсками группировки «Центр». Ранее президент РФ Владимир Путин назначил экс-главкома Олега Салюкова на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ.
«Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующему Сухопутными войсками. Глава военного ведомства, проводя этот воинский ритуал, представил недавно назначенного на высокую должность Героя Российской Федерации генерал-полковника Андрея Мордвичева личному составу Главного командования Сухопутных войск и выразил уверенность в том, что в новом качестве обладающий богатым боевым опытом военачальник достойно продолжит службу», — говорится в сообщении.