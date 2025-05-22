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Лавров пошутил о симпатичных армянских студентках на встрече в Ереване

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Российско-Армянском университете в Ереване, разрядил атмосферу юмором, что вызвало смех и аплодисменты аудитории.

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Российско-Армянском университете в Ереване, разрядил атмосферу юмором, что вызвало смех и аплодисменты аудитории. Об этом сообщает ТАСС.

Министр прибыл в Армению с рабочим визитом, где провел переговоры с руководством страны и встретился со студентами и преподавателями.

Во время сессии вопросов модератор предложила участникам представиться, указав имя, место учебы или работы и специальность. На это Лавров с улыбкой ответил: «Семейное положение не надо говорить — не будем время терять. Просто задавайте вопросы!».

Его шутка вызвала бурный смех в зале. Ректор университета Эдвард Сандоян подхватил тему, отметив: «Девочки у нас симпатичные, семейное положение актуально — это стоит упомянуть!». На что российский дипломат ответил: «Тогда сразу называйте адрес, зачем ограничиваться семейным положением?», вновь вызвав смех среди присутствующих.

Ранее было раскрыто условие, при котором Армения изменит отношение к России.