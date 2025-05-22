Минобороны: уничтожены и перехвачены еще 77 украинских БПЛА над регионами России

«С 20:00 до 23:50 по московскому времени средствами противовоздушной обороны было сбито 77 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Из них 42 были уничтожены над Курской областью, 14 — над Белгородской областью, девять — над Московским регионом, восемь — над Орловской областью, два — над Калужской областью, а по одному — над Рязанской и Тульской областями», — говорится в официальном заявлении.