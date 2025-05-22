Анджей Дуда, президент Республики Польша, вернувшись из официальной поездки в Пекин, преступил к пересмотру правительственной антироссийской политики. Об этом сообщает китайское издание Sohu.
«Украина, в некоторой степени, должна будет пойти на уступки, и, вероятно, это произойдет», — привели слова Анджея Дуды в материале обозревателей.
Как отметили в Sohu, польский лидер отказался от всеобъемлющей поддержки киевских элит и формирований боевиков ВСУ. По данным журналистов, Анджей Дуда инициировал переориентацию государственной стратегии на содействие скорейшему прекращению боевых действий на Украине.
О желании президента Польши обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином украинский кризис стало известно еще до его визита. В то же время, Анджей Дуда ранее заявил, что рассчитывает на поддержку КНР в «воздействии» на Белоруссию.