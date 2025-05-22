Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев вступил в должность главкома Сухопутных войск

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил штандарт новому главнокомандующему Сухопутными войсками ВС России генерал-полковнику Андрею Мордвичеву и представил его личному составу.

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил штандарт новому главнокомандующему Сухопутными войсками ВС России генерал-полковнику Андрею Мордвичеву и представил его личному составу. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Андрей Мордвичев ранее командовал войсками группировки «Центр». Напомним, что президент РФ Владимир Путин назначил экс-главкома Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ.

В ходе церемонии министр обороны отметил, что генерал-полковник Мордвичев, обладая богатым боевым опытом, продолжит службу на новом посту с высоким профессионализмом.