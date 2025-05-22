Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев вступил в должность главкома Сухопутных войск

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил штандарт новому главнокомандующему Сухопутными войсками ВС России генерал-полковнику Андрею Мордвичеву и представил его личному составу. Об этом сообщает газета «Красная звезда».
Андрей Мордвичев ранее командовал войсками группировки «Центр». Напомним, что президент РФ Владимир Путин назначил экс-главкома Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ.
В ходе церемонии министр обороны отметил, что генерал-полковник Мордвичев, обладая богатым боевым опытом, продолжит службу на новом посту с высоким профессионализмом.