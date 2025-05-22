От Мариуполя до Авдеевки: Генерал Мордвичёв стал главкомом Сухопутных войск РФ

Как сообщает газета «Красная звезда», на мероприятии Белоусов отметил, что Мордвичёв — опытный военачальник, который проявил свои выдающиеся качества в ходе специальной военной операции на Украине.
«Уверен, что его глубокие знания и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности», — подчеркнул министр.
Андрей Мордвичёв, родившийся в 1976 году, уже имеет за плечами значительный боевой опыт. Весной 2022 года он командовал 8-й армией во время освобождения Мариуполя, а в 2023 году возглавил группировку «Центр», активно участвовавшую в освобождении ключевых населённых пунктов на Донецком направлении, включая Авдеевку и Очеретино.
Ранее пост главнокомандующего Сухопутными войсками занимал Олег Салюков, который теперь назначен заместителем секретаря Совета безопасности России.
Life.ru уже писал, почему новый главком Сухопутных войск ВС РФ наводит ужас на ВСУ. На Украине Андрей Мордвичёв получил прозвище «генерал-прорыв».