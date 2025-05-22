От Мариуполя до Авдеевки: Генерал Мордвичёв стал главкомом Сухопутных войск РФ

Андрей Мордвичёв, родившийся в 1976 году, уже имеет за плечами значительный боевой опыт. Весной 2022 года он командовал 8-й армией во время освобождения Мариуполя, а в 2023 году возглавил группировку «Центр», активно участвовавшую в освобождении ключевых населённых пунктов на Донецком направлении, включая Авдеевку и Очеретино.