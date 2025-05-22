Трамп заявил, что удивился поездке Зеленского в ЮАР

«У нас очень много людей, которые обеспокоены ситуацией в Южной Африке, и это действительно цель встречи, посмотрим, что из этого выйдет. Но у нас есть много людей, которые чувствуют, что их преследуют [в ЮАР]», — подчеркнул президент США.