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США нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. США нанесли «крупнейший в истории» авиаудар c авианосца, он пришелся по территории Сомали, а общий вес сброшенных боеприпасов составил 56,7 тонны, заявил начальник штаба военно-морских сил США адмирал Джеймс Килби, чьи слова приводит издание Business Insider.

Источник: AP 2024

США с февраля наносят авиаудары в Сомали по объектам «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ)*, также Штаты регулярно наносят удары по позициям базирующейся в Сомали радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», которая имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида»*.

«Был нанесен крупнейший авиаудар в истории — 125 тысяч фунтов (56,7 тонны — ред.) — с одного авианосца (USS Harry S. Truman — ред.) по территории Сомали», — приводит слова военного издание.

Как отмечает газета со ссылкой на сотрудника Пентагона, удар был нанесен 1 февраля с авианосца Harry Truman, который находится в Красном море.

Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявлял, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, а также указал, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По данным сомалийских СМИ, в результате авиаударов 1 февраля были уничтожены не менее 48 террористов ИГ*.

* Запрещенная в России террористическая организация.