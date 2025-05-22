США нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца

Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявлял, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, а также указал, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По данным сомалийских СМИ, в результате авиаударов 1 февраля были уничтожены не менее 48 террористов ИГ*.