США нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца

США с февраля наносят авиаудары в Сомали по объектам «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ)*, также Штаты регулярно наносят удары по позициям базирующейся в Сомали радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», которая имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида»*.
«Был нанесен крупнейший авиаудар в истории — 125 тысяч фунтов (56,7 тонны — ред.) — с одного авианосца (USS Harry S. Truman — ред.) по территории Сомали», — приводит слова военного издание.
Как отмечает газета со ссылкой на сотрудника Пентагона, удар был нанесен 1 февраля с авианосца Harry Truman, который находится в Красном море.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявлял, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, а также указал, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По данным сомалийских СМИ, в результате авиаударов 1 февраля были уничтожены не менее 48 террористов ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая организация.