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Президент Сербии дал неожиданный ответ Каллас об участии в Параде Победы

Президент Республики Сербия Александр Вучич рассказал СМИ о том, что он ответил главе дипкорпуса Евросоюза Кае Каллас, которая подвергла критике его участие в московском Параде Победы.

Президент Республики Сербия Александр Вучич рассказал СМИ о том, что он ответил главе дипкорпуса Евросоюза Кае Каллас, которая подвергла критике его участие в московском Параде Победы. Подробности он привел в эфире телеканала Pink.rs.

«…У меня был с ней ясный разговор, и я недвусмысленно объяснил позицию Сербии, я не прятался. Уверен, что она повторит этот вопрос. Не стану прятаться под столом, избегать этого», — объяснил свою позицию репортеру Pink.rs Александр Вучич.

О недовольстве ведущих функционеров наднациональных структур Евросоюза и лидеров государств региона Президент Сербии рассказал вскоре после своего возвращения из Москвы. По словам Александра Вучича, она стал «непослушным» политиком для глав ЕС, хотя все еще придерживается курса евроинтеграции.

В свою очередь, подвергающая критике сербского лидера Кая Каллас уже оказалась урезана в полномочиях — по решению еврокомиссаров, дипломат больше не будет участвовать в проработке оборонной стратегии союза.