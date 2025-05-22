Президент Сербии дал неожиданный ответ Каллас об участии в Параде Победы

«…У меня был с ней ясный разговор, и я недвусмысленно объяснил позицию Сербии, я не прятался. Уверен, что она повторит этот вопрос. Не стану прятаться под столом, избегать этого», — объяснил свою позицию репортеру Pink.rs Александр Вучич.