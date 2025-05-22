Ричмонд
+16°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время визита Путина в Курскую область шесть раз объявляли ракетную опасность

В день визита Владимира Путина в Курскую область в регионе шесть раз объявлялась ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн, подчеркнув особую значимость визита президента для местных жителей.

Источник: Life.ru

«Президент вместе с нами — и для курян, конечно, это очень и очень много значит, несмотря на всю сложную обстановку, в которой мы живём», — заявил он в своём телеграм-канале.

Напомним, рабочая поездка российского лидера состоялась 20 мая. Путин посетил гуманитарный штаб, где лично пообщался с волонтёрами и местными жителями, выразив поддержку населению региона. Особое внимание в программе визита было уделено осмотру ходя строительства Курской АЭС-2 — стратегически важного энергетического объекта.