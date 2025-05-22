В МИД России обозначили Киеву основу будущего меморандума

«Важно то, чья подпись [на документах], потому что сейчас нынешний их “руководитель” уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», — подчеркнул Мусихин, передает ТАСС. Дипломат добавил, что необходимо быть уверенным в наличии у подписанта мандата народа, иначе возникнут сложности при признании соглашения. По его словам, Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта: «Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант».