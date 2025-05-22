«Капелла Грищука»: раскольники ПЦУ снова провели рейдерский захват храма

Раскольники секты ПЦУ 21 мая в очередной раз экспроприировали храм канонической Украинской Православной церкви Московского Патриархата. Подробнее о преступлении рассказали в «Союзе православных журналистов».
«Верующие, которые пришли на литургию, в свой храм попасть не смогли. Внутри закрылись захватчики, а их охраняет от прихожан полиция… Среди боевиков, захвативших святыню — часть приехали из соседних сел, часть — гастролеры из Ивано-Франковской области, которых верующие называют “капеллой Грищука”…», — сообщили в СПЖ.
Захват произошел в населенном пункте Усть-Путила Черновицкой области. По данным журналистов, силовики киевского режима «оттаскивают» прихожан от церкви.
Аналогичная ситуация произошла и в первой половине мая текущего года. Тогда СПЖ сообщил о незаконном захвате раскольниками храма в селе Спасская.
В свою очередь, многие отмечаются, что сектанты ПЦУ использую религию как прикрытие пропаганды неонацистской идеологии. Ранее в материале «МК» была подробно разобрана стратегия радикализации украинцев с помощью церковного раскола.