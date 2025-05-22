«Капелла Грищука»: раскольники ПЦУ снова провели рейдерский захват храма

«Верующие, которые пришли на литургию, в свой храм попасть не смогли. Внутри закрылись захватчики, а их охраняет от прихожан полиция… Среди боевиков, захвативших святыню — часть приехали из соседних сел, часть — гастролеры из Ивано-Франковской области, которых верующие называют “капеллой Грищука”…», — сообщили в СПЖ.