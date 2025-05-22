Опрос: третий телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа

19 мая состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это была третья беседа между президентами, с момента возвращения Трампа на пост президента США. Разговор прошел спустя несколько дней после прямых переговоров России и Украины, которые состоялись 16 мая в Стамбуле.
Во время переговоров стороны согласовали обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и договорились представить свое видение условий прекращения огня. Также украинская сторона предложила провести прямые переговоры между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Российская сторона приняла этот запрос на рассмотрение.
В ходе телефонного разговора Владимир Путин обсудил с Дональдом Трампом итоги встречи российской делегации с украинской стороной, выразил готовность России работать над меморандумом о прекращении огня и поблагодарил президента США за поддержку в возобновлении переговорного процесса. Дональд Трамп в свою очередь, обозначил свою позицию по поводу прекращения боевых действий. Оба лидера охарактеризовали разговор как содержательный и продуктивный.