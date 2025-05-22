Опрос: третий телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа

В ходе телефонного разговора Владимир Путин обсудил с Дональдом Трампом итоги встречи российской делегации с украинской стороной, выразил готовность России работать над меморандумом о прекращении огня и поблагодарил президента США за поддержку в возобновлении переговорного процесса. Дональд Трамп в свою очередь, обозначил свою позицию по поводу прекращения боевых действий. Оба лидера охарактеризовали разговор как содержательный и продуктивный.