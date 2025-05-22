По словам Пушкова, Брюсселю важно учитывать, что Каллас не обладает необходимыми качествами для такой работы.
«Вероятно, даже в Брюсселе пришли к выводу, что, помимо выраженной русофобии и необъяснимой эстонской назидательности, на этой должности нужен минимальный политический интеллект», — отметил сенатор в своём Telegram-канале.
Ранее Служба внешней разведки России отметила, что американская администрация игнорирует Каллас из-за её критики президента США Дональда Трампа. Это создает серьёзные проблемы для Брюсселя в налаживании диалога с Вашингтоном.