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Пушков объяснил отстранение Каллас отсутствием политического интеллекта

Глава дипломатии Европейского союза потеряла свою позицию в разработке стратегических документов из-за отсутствия у неё политического интеллекта. Таким мнением поделился член Совета Федерации Алексей Пушков.

Источник: Life.ru

По словам Пушкова, Брюсселю важно учитывать, что Каллас не обладает необходимыми качествами для такой работы.

«Вероятно, даже в Брюсселе пришли к выводу, что, помимо выраженной русофобии и необъяснимой эстонской назидательности, на этой должности нужен минимальный политический интеллект», — отметил сенатор в своём Telegram-канале.

Ранее Служба внешней разведки России отметила, что американская администрация игнорирует Каллас из-за её критики президента США Дональда Трампа. Это создает серьёзные проблемы для Брюсселя в налаживании диалога с Вашингтоном.