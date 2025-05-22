США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

Американские военно-воздушные силы в 12:01 по тихоокеанскому времени (4:01 мск) 21 мая запустили с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, сообщает Командование глобальных ударов ВВС США.
Ракета пролетела около 4,2 тыс. миль (примерно 6759 км) со скоростью более 15 тыс. миль/ч (свыше 24,1 тыс. км/ч) до испытательного полигона Командования противоракетной обороны армии США имени Рональда Рейгана, расположенного на территории Республики Маршалловы острова на атолле Кваджалейн. Она была оснащена высокоточным спускаемым аппаратом Mark 21, который, как правило, содержит ядерную боеголовку в случае запуска вооруженной ракеты.
«Этот испытательный запуск является частью рутинных и периодических мероприятий, призванных продемонстрировать, что средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов остаются надежными и действенными в плане сдерживания угроз 21-го века», — говорится в сообщении.
Minuteman III — твердотопливная МБР весом 36 т, единственная американская ракета шахтного базирования. США взяли ее на вооружение в 1970 году и сейчас имеют 400 таких ракет, которые регулярно испытывают и модернизируют, срок их службы неоднократно продлевался.
В публикации отмечается, что в прошлом проведено более 300 подобных испытаний и этот запуск «не является реакцией на текущие мировые события». Предыдущие испытания с Minuteman III проводились в феврале.
Командир наблюдавшей за запуском 377-й группы по испытаниям и оценке, полковник Дастин Хармон отметил самоотверженность проводивших запуск летчиков. «Глядя в будущее, мы видим, что эти же летчики прокладывают путь для создания межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, обеспечивая плавный переход к этому вооружению следующего поколения и дальнейшую безопасность нашей страны», — сказал он.
Ожидается, что LGM-35A Sentinel заменит Minuteman III к 2030 году, однако ее создание сталкивается с многочисленными проблемами, например, с созданием наземной инфраструктуры для командования и контроля и с пусковыми установками — военные пришли к выводу, что для запусков нужно построить новые бункеры, отмечает Defense News. Стоимость проекта изначально оценивалась в $77,7 млрд, однако затем выросла более чем вдвое до около $160 млрд. Пентагон в прошлом году оценил программу в $140,9 млрд.