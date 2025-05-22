США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

Ожидается, что LGM-35A Sentinel заменит Minuteman III к 2030 году, однако ее создание сталкивается с многочисленными проблемами, например, с созданием наземной инфраструктуры для командования и контроля и с пусковыми установками — военные пришли к выводу, что для запусков нужно построить новые бункеры, отмечает Defense News. Стоимость проекта изначально оценивалась в $77,7 млрд, однако затем выросла более чем вдвое до около $160 млрд. Пентагон в прошлом году оценил программу в $140,9 млрд.