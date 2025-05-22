В Кремле заявили, что СССР «юридически где-то существует»

По его словам, специалисты по конституционному праву, в том числе на Западе, считают, что поскольку СССР был создан Съездом народных депутатов, то и распускать его должен был этот же орган. Кобяков назвал Беловежское соглашение «совершенно странным с правовой точки зрения» и отметил, что если СССР не распущен, то украинский кризис является внутренним процессом. Он подчеркнул необходимость дать надлежащую правовую оценку распаду СССР для понимания современных событий, передает ТАСС.