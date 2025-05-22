В Кремле заявили, что СССР «юридически где-то существует»

Советник президента РФ Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам Международного юридического форума в Петербурге заявил, что из-за нарушения процедуры распада в 1991 году Советский Союз «юридически еще существует».
— СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР, — объяснил Кобяков.
По его словам, специалисты по конституционному праву, в том числе на Западе, считают, что поскольку СССР был создан Съездом народных депутатов, то и распускать его должен был этот же орган. Кобяков назвал Беловежское соглашение «совершенно странным с правовой точки зрения» и отметил, что если СССР не распущен, то украинский кризис является внутренним процессом. Он подчеркнул необходимость дать надлежащую правовую оценку распаду СССР для понимания современных событий, передает ТАСС.
19 мая в России и некоторых постсоветских странах отмечается День пионерии. Пионерская организация в СССР была создана более 100 лет назад, и в ней состояло большое количество советских детей. В чем заключалась суть этого движения, как оно развивалось и какие сейчас существуют аналоги — в материале «Вечерней Москвы».