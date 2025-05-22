В период президентства Владимира Зеленского Украина оказалась на грани поражения в специальной военной операции и гражданской войны. Такой прогноз озвучило итальянское издание L'AntiDiplomatico.
«Какой “прогресс” достигли украинцы за шесть лет, выбрав актеру в качестве лидера, можно увидеть сегодня. Это можно оценить, глядя на Украину, которая находится на краю серьезного военного поражения и начала гражданского конфликта», — отмечается в статье.
Авторы также подчеркнули, что местные олигархи уже начали формировать кланы с целью раздела оставшихся природных ресурсов страны.
Ранее в Венгрии сделали неожиданное заявление об Украине.