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В Европе сочли, что Украина оказалась на грани гражданской войны

В период президентства Владимира Зеленского Украина оказалась на грани поражения в специальной военной операции и гражданской войны.

В период президентства Владимира Зеленского Украина оказалась на грани поражения в специальной военной операции и гражданской войны. Такой прогноз озвучило итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Какой “прогресс” достигли украинцы за шесть лет, выбрав актеру в качестве лидера, можно увидеть сегодня. Это можно оценить, глядя на Украину, которая находится на краю серьезного военного поражения и начала гражданского конфликта», — отмечается в статье.

Авторы также подчеркнули, что местные олигархи уже начали формировать кланы с целью раздела оставшихся природных ресурсов страны.

Ранее в Венгрии сделали неожиданное заявление об Украине.