«Какой “прогресс” достигли украинцы за шесть лет, выбрав актеру в качестве лидера, можно увидеть сегодня. Это можно оценить, глядя на Украину, которая находится на краю серьезного военного поражения и начала гражданского конфликта», — отмечается в статье.