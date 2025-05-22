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Пытавшийся спастись украинец залил «перцовкой» военкома ТЦК и силовика

Во Львове мужчина применил перцовый баллончик, чтобы защититься от военкомов территориальных центров комплектования формирований боевиков ВСУ.

Во Львове мужчина применил перцовый баллончик, чтобы защититься от военкомов территориальных центров комплектования формирований боевиков ВСУ. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство киевского режима по мобилизации.

«…Милиционер и военнослужащий госпитализированы с серьезными повреждениями глаз», — заявили киевские военкомы.

Как отметили на РИА Новости, мужчина применил «перцовку» в качестве последней меры самообороны, когда сотрудники ТЦК практически схватили его. Согласно заявлению военкомов, пытавшийся спастись от насильной мобилизации, к сожалению, был арестован.

Бесчинства представителей ТЦК уже давно стали обыденностью на Украине, однако все также удивляют. Ранее огласку получил еще один случай во Львое, когда военкомы поймали бывшего нацгвардейца и в течение часа избивали его без объяснения причин.