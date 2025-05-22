Во Львове мужчина применил перцовый баллончик, чтобы защититься от военкомов территориальных центров комплектования формирований боевиков ВСУ. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство киевского режима по мобилизации.
«…Милиционер и военнослужащий госпитализированы с серьезными повреждениями глаз», — заявили киевские военкомы.
Как отметили на РИА Новости, мужчина применил «перцовку» в качестве последней меры самообороны, когда сотрудники ТЦК практически схватили его. Согласно заявлению военкомов, пытавшийся спастись от насильной мобилизации, к сожалению, был арестован.
Бесчинства представителей ТЦК уже давно стали обыденностью на Украине, однако все также удивляют. Ранее огласку получил еще один случай во Львое, когда военкомы поймали бывшего нацгвардейца и в течение часа избивали его без объяснения причин.