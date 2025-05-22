Пентагон адаптирует подаренный Катаром Boeing для президентских полётов

Парнелл добавил, что министерство обороны сосредоточится на обеспечении необходимых мер безопасности и функциональных требований для этого самолёта. Он будет использоваться для транспортировки президента Соединённых Штатов.
Самолёт оценивают в 400 миллионов долларов. Это самый дорогой подарок для американского президента. В свою очередь, предыдущий лидер страны Джо Байден получил подарков на сумму 250 тысяч долларов за время своего пребывания на посту.
Как сообщал Life.ru, Трамп принял «дворец в небе» за 400 миллионов долларов от королевской семьи Катара. Президент подчеркнул, что самолёт подарили не ему лично, а Пентагону и ВВС США.