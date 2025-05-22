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Работа аэропорта Тамбова временно ограничена, повторно введены ограничения в Домодедово

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация.

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация.

«С целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Тамбова с 01:05 по московскому времени установлены временные ограничения», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале.

На данный момент аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Владимира и Калуги.

Кроме того, в аэропортах Домодедово и Жуковский ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены с 01:31 по московскому времени.

В Домодедово 21 мая множество раз вводились ограничения на полеты,